Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İFM'de gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıya katıldı. İFM Koordinatörü İsmail Hakkı Özkurt'tan bilgi alan Kurum, alandaki incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'a, Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya hizmet verecek uluslararası finans merkezi yapılması talimatı çerçevesinde çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Kurum, "Tasarım aşamasından başlayıp her aşamasında İstanbul'umuzu, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirecek projeleri adım adım yürütüyoruz. 310 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen İstanbul Finans Merkezi'miz yaklaşık 3 milyon 300 bin metrekare inşaat alanına sahip. Şu an inşaat ilerleme seviyemiz yüzde 66'ya gelmiş durumda. Sahada fiilen 8 bin işçi kardeşimiz çalışıyor. Beyaz yakalı arkadaşlarımızla birlikte şu an 10 bin kişiyle çok yoğun bir mesai içerisinde 7 gün 24 saat bir çalışma söz konusu." diye konuştu.



Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında TOKİ Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Varlık Fonuyla projenin yürütüldüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Özel proje alanlarında, sosyal donatı alanlarında yine İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle okulumuzu, camimizi, kreşimizi, bu bölgenin, finans merkezimizin ihtiyacını giderecek tüm sosyal donatıları inşa ediyoruz. Altyapı projelerini, yine bu bölgenin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyuyla alakalı süreci İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle yürütüyoruz. Genel proje koordinasyonunu da Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Artık ince imalatlara başladık. Dış cephe imalatları yoğun bir şekilde devam etmekte, bir taraftan da ince imalatlara girdik. Peyzaj ve yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla alakalı düzenlemeler yapılmakta. Bittiği zaman hakikaten dünyada örnek gösterilecek bir finans merkezi olacak."



"METRO İSTASYONUNU DA AYNI PROJE KAPSAMINDA YAPIYORUZ"



Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna değinen Kurum, merkezdeki binaların tamamının yüksek şiddetli depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini, deprem sırasında ve deprem sonrasında binaların hizmet vermeye devam edeceğini anlattı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:



"2021 sonu itibarıyla projenin genelini tamamlamak üzere hareket ediyoruz. Dış cephe imalatları, peyzaj imalatları tamamlanacak ve 2022'de de artık İstanbul Finans Merkezi'miz yaşamaya başlayacak, hayata geçecek. Burası, bankalarımız, finans kuruluşlarımız, uluslararası finans kuruluşları, sigorta kuruluşlarımız, Borsa İstanbul'umuz gibi finansla ilgili her türlü sektörün yer aldığı önemli bir merkez haline gelecek. Bittiği zaman burada 70 bin kişi doğrudan hizmet verecek. Ümraniye-Kadıköy metro hattına bağlantı ve finans merkezi içinde bir metro istasyonu var. Metro istasyonunu da aynı proje kapsamında yapıyoruz. Ulaşım noktasında da trafik sorununu çözecek adımlar bugünden itibaren atılmakta. Buradaki insanlarımız metro istasyonundan faydalanacak. Sosyal alanlar, yeme içme alanları, gezinti alanları, buradaki çalışan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek tüm detaylar da projede düşünülmüş durumda."

