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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemlere karşı uyarı

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#Çevre#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Sahte İşlem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemlere karşı uyarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 17:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin ismini kullanarak elektronik ortamda menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isminin kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyum alındığı belirtildi.

Genel müdürlüğün tüm işlemlerinin elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünün bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki takibatlar kurumumuzca yapılmaktadır."

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#Çevre#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Sahte İşlem

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