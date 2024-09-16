Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemlere karşı uyarı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isminin kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyum alındığı belirtildi.

Genel müdürlüğün tüm işlemlerinin elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünün bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki takibatlar kurumumuzca yapılmaktadır."