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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Van Gölü'nde 807 bin metreküp dip çamuru temizlendi

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#Van
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Van Gölünde 807 bin metreküp dip çamuru temizlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 11:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van Gölü'nde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldığını duyurdu.

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Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van Gölü'müz hep mavi kalacak. Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı" dedi.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise Van Gölü dip çamuru temizleme çalışmalarının, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığı hatırlatıldı. Van merkezdeki 1’inci etap çalışmalarının tamamlandığı, 2'nci ve 3’üncü etap çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Van Gölü'nün temizliği için Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi ve Entegre Katı Atık Tesisi'nin devreye alındığı ve kaçak ahırların yıkılarak hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltıldığı kaydedildi.

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Dereler vasıtasıyla da Van Gölü'ne ulaşan kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla ıslah çalışmasının tamamlanarak temizleme çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Ayrıca Van Gölü'nün, koruma kullanma dengesinin sağlanması amacıyla doğal sit statülerinden 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildiği vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Van Gölünde 807 bin metreküp dip çamuru temizlendi

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#Van

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