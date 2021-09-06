'Çevre konusunda geç kalıyoruz'

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Çetin, EMD Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çetin, çevreci dönüşüm konusuna da değinerek son dönemde yaşanan yangın ve sel felaketlerinin, kuraklık sorununun, bu konuda geç kalındığını ortaya koyduğunu bildirdi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Çevreci dönüşümün iklim değişikliğine ve afetlere dirençli bir ekonomi anlamına geldiğini ifade eden Çetin, “Önümüzdeki yıllarda bütün yatırımların çevreci dönüşüme yönelmesi zorunludur. Yeni yatırım ve istihdam alanı artık döngüsel ekonomi gibi alanlarda çıkacak. Antalya turizme ve tarıma bağlı bir ekonomi ve bu iki sektör de çevresel zenginliğe bağlı sektörler. Tarımda ve turizmde yeşil dönüşüm olmazsa en azından Avrupa pazarını kaybederiz. Su kaynaklarımız, yer altı suyu da azalıyor. Tarımda topraksız tarıma nasıl geçildiyse susuz tarıma da geçmenin yollarını bulmalıyız. En az suyla en çok ürün teknolojilerini kullanmalıyız. Turizm için deniz suyu kirlenmesi yaşamsal bir konu. Kullanım sularının arıtılması, su ve karbon ayak izinin azaltılması en önemli hedeflerimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.



‘PARİS İKLİM ANLAŞMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK’



Davut Çetin, Paris İklim Anlaşması’nın imzalanması için TOBB ve odalar olarak girişimlerde bulunduklarını aktararak, konunun ülke gündeminde arka sıralarda olduğunu kaydetti. Türkiye’nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planları olması gerektiğini vurgulayan Çetin, “Bu konularda her bakanlık ayrı, belediyeler ayrı çalışıyor. Bakanlık ‘Bu benim konum’, belediye ‘Bu benim konum’ derse olmaz, artık hiçbir konu sadece bir bakanlığın veya bir kurumun konusu değil” diye konuştu.

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