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Çevre kirleten işletmeye 12 milyon TL ceza

#Çevre Kirliliği#İşletme#Ceza
Çevre kirleten işletmeye 12 milyon TL ceza

Giresun’da, çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle faaliyeti valilik kararıyla süresiz durdurulan madencilik işletmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 milyon 71 bin 949 TL idari ceza uygulanarak faaliyetten men edildi.

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Şebinkarahisar ilçesi Yedikardeş köyü sınırlarında, madencilik şirketinin ikinci atık barajındaki iç set, 18 Kasım’da yıkıldı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya Barajı’na ulaştı. Giresun Valiliği’nce faaliyetleri süresiz durdurulan, sorumluları hakkında adli ve idari işlem başlatılan tesiste Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından inceleme yapıldı, numuneler alındı.

Valilikçe alınan kararla; çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle çinko ve kurşun cevher zenginleştirme alanında faaliyet gösteren madencilik işletmesinin faaliyetleri süresiz durdurulup, adli ve idari işlem başlatıldı.Olayın ardından maden atık sahasında inceleme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi rapor hazırladı.

Raporda; atıkların dere sularıyla sürüklenerek 5 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı’na ulaştığı ve 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atığın çevreye yayıldıktan sonra temizlendiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Giresun’da faaliyet gösteren işletmeye, çevreye verdiği kirlilik nedeniyle en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulanarak işletme faaliyetten men edilmiştir. Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 bin 641 denetim yapan Bakanlık, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uyguladı, 57 işletmeyi de faaliyetten men etti” denildi.

Giresun’da madencilik şirketinin faaliyetlerine durdurma
daha fazla video içinGiresun’da madencilik şirketinin faaliyetlerine durdurma
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#Çevre Kirliliği#İşletme#Ceza

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