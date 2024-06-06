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Cevdet Yılmaz'dan Merkez Bankası brüt rezervlerine ilişkin açıklama

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#Cevdet Yılmaz#Merkez Bankası#Dezenflasyon
Cevdet Yılmazdan Merkez Bankası brüt rezervlerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 22:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finansal ve makroekonomik istikrarımız güçlenirken, rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır" ifadelerini kullandı. 

Yılmaz, artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, ileriki dönemde daha da artmasını bekledikleri rezervlerin, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, Türkiye'nin ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağını belirtti.

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#Cevdet Yılmaz#Merkez Bankası#Dezenflasyon

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