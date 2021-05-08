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Ekonomi
Haber Giriş: 08.05.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu projesi Çeşmeli Kızkalesi kesimi yap-işlet-devret modeliyle yaptırılacak

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Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu projesi Çeşmeli Kızkalesi kesimi yap-işlet-devret modeliyle yaptırılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Yap-İşlet-Devret modeli ile tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulü ile yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 13 Temmuz 2021 günü saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara adresinde gerçekleştirilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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