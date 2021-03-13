Çeşme'de 88 adet arsa satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihalede sekiz adet 16 Eylül Mahallesi, 25 adet Dalyan Mahallesi, bir adet Musalla Mahallesi ve 54 adet Ovacık Mahallesi'nde olmak üzere 88 adet arsa niteliğindeki taşınmazın satışa çıkacak.



İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara