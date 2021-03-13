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Çeşme'de 88 adet arsa satılacaktır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'in Çeşme ilçesinde 88 arsa vasıflı taşınmazı açık artırma usulü ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihalede sekiz adet 16 Eylül Mahallesi, 25 adet Dalyan Mahallesi, bir adet Musalla Mahallesi ve 54 adet Ovacık Mahallesi'nde olmak üzere 88 adet arsa niteliğindeki taşınmazın satışa çıkacak.
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