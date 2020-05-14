Çeşme projesinde sürpriz iptal

Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, “Yanlıştan dönüldü” derken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da “Aklın yolu bir, sayın bakana teşekkür ederiz” dedi. 25 Ocak’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alan 511 parselin yatırımcılara tahsis edilmek üzere kamulaştırılacağı ilan edilmişti. Çeşme Alaçatı ve Urla Zeytineli Köyü’nde kamulaştırma kararı alınan parseller içinde Genel İş Sendikası’nın üye işçilerine dinlenme tesisi yapmak üzere aldığı 61 hektarlık alan da vardı. Toplam 9 bin 574 hektarlık proje alanının 8 bin 946 hektarı Hazine arazisinden oluşurken, kamulaştırma şahıs ve kişilere ait 628 hektarlık alanı kapsıyordu. Çeşme Belediye Başkanı Oran, kamulaştırma iptal kararının Çeşme Projesi’nin iptali anlamına gelmediğini belirterek, “Bu sadece kamulaştırmanın iptali” bilgisini verdi.