Çeşitlilik 1 milyar dolardan kurtardı

ENERJİDE kaynak çeşitliliği 1 milyar dolarlık tasarruf sağladı. Doğalgazda son yıllarda LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yatırımlarının artmasıyla özellikle fiyatların düşük olduğu yaz aylarında doğalgaz alış maliyetleri düşürülebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl LNG’de boru hatlarından gelen gaza göre yüzde 25-30’lar civarında daha ucuz maliyet yakalandığını belirterek, “Bu da doğal olarak yurt dışına ödeyeceğimiz aynı miktardaki gazın ödeme tutarını da azaltmış oldu. Nitekim geçtiğimiz yıl bu kapsamda aldığımız LNG’lerle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık” diye konuştu.



50 MİLYAR METREKÜP

Enerji Bakanı Dönmez, Ertuğrul Gazi gemisinin devreye alınmasına yönelik törenin yapıldığı Hatay’da bir grup basın mensubu ile sohbet toplantısı düzenledi. Dönmez, Ertuğrul Gazi gemisine 28 Haziran’da ilk LNG kargosunun yanaştırılacağını ve operasyona başlayacaklarını belirterek, 29 Haziran’da da LNG transferinin yapılacağını kaydetti. Bu gemilerin, doğalgaz depolama ve gazlaştırma gemisi olduğunu anlatan Dönmez, “Üzerinde gazlaştırma ünitesi yardımıyla doğrudan tanklarındaki sıvı doğalgazı gazlaştırıyor ve deniz altındaki borular yardımıyla da karaya, oradan da ulusal iletim şebekemize bağlanıyor. Tam kapasite çalıştığında, 7 milyar metreküp doğalgazı sisteme basma kapasitesine sahip bir gemiden bahsediyoruz. Bu da Türkiye ihtiyacının yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor. Türkiye’de 50 milyar metreküp ortalama doğalgaz tüketimimiz olduğu varsayılırsa, yüzde 10’undan fazlasını teknik olarak buradan sağlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

MARMARA İÇİN GAZ VEREBİLECEK

Doğalgazı herhangi bir teknik sorun yaşanmaksızın ulaştırabilmek için kaynak giriş noktalarının da ülkenin etrafında konuşlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burası (Ertuğrul Gazi FSRU) stratejik bir nokta. Özellikle güney illerimizdeki yoğun tüketimin olduğu günlerde basınç düşümünü engellemek, sistem dengesini ayakta tutabilmek açısından son derece önemli” dedi. Dönmez, geminin aynı zamanda belki diğer terminallere de sevk edilebileceğini kaydederek, “Saros’da şu anda projesi devam eden bir başka terminal noktamız daha var. Enerjinin yoğun tüketildiği alanlardan birisi Marmara’nın kuzeyi. Orayı da böylece takviye etmiş olacağız. Bu gemi ihtiyaç halinde buradan Saros’daki terminale yanaşıp sisteme gaz verebilecek” diye konuştu.

DEPOLAMADA HEDEFİ

Enerji Bakanı Dönmez, Tuz Gölü ve Silivri’de çalışan ve kapasite genişletme çalışmaları devam eden iki depo olduğunu belirterek, “Bu iki depoda 4.5 milyar metreküp kapasiteye ulaştı. Kapasite genişleme çalışmaları tamamlandığında 11 milyar metreküpe ulaşacağız. Hedefimiz, ülkede tüketilen doğal gazın yüzde 20’sini yer altında depolayabilmek. Özellikle kışın tüketimler bir anda üçe, dörde katlanabiliyor. Bunu sadece mevcut boru şebekeleri üzerinden karşılamanız mümkün olmayabilir. O açıdan yazın çekişin az olduğu aylarda doğal gazı yer altı depolarında depoluyoruz. Sonra da kışın ihtiyacımız olduğu müddetçe buradan tekrar çekerek istifade ediyoruz. Arz güvenliği açısından son derece kritik” diye konuştu.

KARADENİZ’DE SİSMİK ÇALIŞMAYA DEVAM

KARADENİZ’de birkaç hafta önce 135 milyar metreküplük yeni keşfin açıklandığını dile getiren Bakan Dönmez, şunları söyledi: “Hepsi birlikte 540 milyar metreküpe ulaştı. En son açıkladığımız Amasra-1 kuyusu ilk açıkladığımız sahanın kuzeydoğusunda kalan bir bölgedeydi. Şimdi güneybatısına düşen sahada sismik çalışmalarımız ve değerlendirmeleri devam ediyor. Bu yıl içerisinde, yetişmezse önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde keşif amaçlı bir sondaj daha planlayabiliriz. O bölge verimlilik açısından ciddi potansiyel içeren bir bölge. Eğer mevcut veriler gibi bir veriyle karşılaşırsak kuzeybatıda yer alan sahada da bir keşif açıklama imkânımız olabilir. Ama bugünden bir şey demek erken. Somut bir şekilde bulmadan da açıklama yapmıyoruz. Ama potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu biliyoruz. Nitekim bugüne kadar yapmış olduğumuz sondajlar da aslında onu teyit etti.”

GEMİLER ZATEN MOBİL

Yeni bir FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) gemisinin alınıp alınmayacağına yönelik olarak da Dönmez, “Yeni FSRU değil ama yeni terminalle ilgili olarak Saros’da bir projemiz var. FSRU gemilerimiz zaten mobil gemiler. Mevcut filomuzdaki gemileri oraya da yönlendirebiliriz. Ama günün birinde ihtiyaç olursa gemi satın alınabilir veya kiralanabilir. Dolayısıyla, ülkenin doğusunda, batısında, güneyinde hazır terminalleriniz olduğunda sistemin ona bağlantı olması halinde böyle bir imkânın olması, her zaman için sistem işletim güvenliği açısından ekstra bir giriş kapısı oluşturmak büyük bir avantajdır. Mevcut terminallerimizde bakıma girebilir, arıza yapabilir. O zaman hemen gemilerden birisini öbür tarafa yönlendirebiliriz böyle bir esnekliğimiz de olmuş oldu” dedi.

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