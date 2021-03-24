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Ekonomi
Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Çeşitli ebatlarda 100 adet HDPE boru alınacak

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Çeşitli ebatlarda 100 adet HDPE boru alınacak

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Kars (Merkez) İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatlarında Kullanılmak Üzere HDPE 100 Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Karadağ Cad. No:19 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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