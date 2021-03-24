Çeşitli ebatlarda 100 adet HDPE boru alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Karadağ Cad. No:19 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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