‘CERN’e parça üretiyoruz’

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yerli solunum cihazının en kritik ve stratejik parçasını kendilerinin ürettiğini belirterek, “Gizli kahramanlar buradan çıkıyor” dedi. Uzay çalışmalarının arka bahçesi olduklarını belirten Aydın, yerli aşıda hayvan deneylerinin OSTİM’de yapıldığını vurguladı. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Aydın, şu mesajları verdi:

EN ÖNEMLİ PARÇA

Aselsan’ın, Bayraktar’ın içinde bulunduğu bir grup ülkenin sorununu çözmek için bir takım oluşturdular. Orada bizim firmalarımız çok gözükmedi ama onun arka tarafındaki esas kahramanlar bizim buradaki arkadaşlarımız. Solunum cihazının en kritik parçası solenoid. En kritik ve stratejik parça olan solenoidi üretenler burada. Yurtdışından almanız mümkün olmayan parçayı yapanlar OSTİM’de.

AŞI İÇİN KRİTİK

Türkiye’de üretilen aşıların havyan deneylerinin yapıldığı akredite tek laboratuvar OSTİM’de bulunuyor. Türkiye’de dört hocanın yürüttüğü aşı çalışmaları buraya bağlı. Bu laboratuvardaki havyanlar olmasa aşılar geliştirilemiyor. Aklınıza, hayalinize gelmeyen çalışmalar OSTİM’den çıkıyor. CERN’e yapılan parçalar da burada yapılıyor. CERN’de ihtiyaç belirliyorlar, ‘burada yapabilir misiniz’ diyorlar. Hızlandırıcıyla ilgili parçaları yapabilecek durumdayız.

RANTÇIYI KOLLUYOR

Şu anda üretici parasının büyük kısmını faize ödüyor. Rantçıyı kollayan, üretimi zorlayan bir şey... İş makinesi sektöründekiler cirolarımız, gelirimiz arttı diyor. Neden diyoruz? İki sebepten diyorlar. Korsan çalışanlar elendi biz daha çok çalışmaya başladık. Avrupa ve Çin pazarında bizim pazarımız arttı. Savunma sanayii çok hızlı şu anda. Bindiğiniz uçağın parçasını yapan firmalar.

5G TEKNOLOJİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

5G teknolojisinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aydın, “Yeni fırsatlar oluştu. Uzaya gönderilen aletlerin ciddi kısım üreticileri burada. Uydu parçaları yapılıyor” diye konuştu.

ENERJİ TÜKETİMİNDE ARTIŞ VAR

Kredi kullananları yüksek faizin kötü etkilediğini söyleyen OSTİM Başkanı Aydın, “Bu faizle üretim yapmak çok zor. İnsanlar akşamdan sabaha öz kaynağa dönemez ki. Gıda maddesi satanlar, restoranı olanlar ‘biz durduk, kronometreyi durdurduk’ diyorlar. Bir taraftan OSTİM’in elektrik tüketimi artıyor. Dolayısıyla enerji tüketimimizde bir yükseliş var. Üretim için fırsat var, potansiyel var, üretim artarak devam ediyor” diye konuştu.