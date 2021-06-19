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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Çerçevesiz cam aynalara nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

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Çerçevesiz cam aynalara nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli "çerçevesiz cam ayna" ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret AŞ, Erdem Dış Ticaret AŞ ve İnci Cam Şirketince desteklenen başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "çerçevesiz cam aynalar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması istendi.

Yapılan inceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli söz konusu ürüne yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

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