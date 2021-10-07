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'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 5 yılda 9,3 kat arttı

#Cap Telefonu#İnternet Kullanımı#Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu
Cepten internet kullanımı 4,5G ile 5 yılda 9,3 kat arttı

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisinin 1 Nisan 2016'da kullanılmaya başlanmasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış gerçekleşti.

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AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Pazar Verileri" raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yaklaşık yüzde 101,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 84 milyon 646 bin 943 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Bu yılın haziran sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 212 bin 94'e düşerken 4,5G abone sayısı 78 milyon 465 bin 174'e yükseldi. Söz konusu dönemde M2M abone sayısı da 7 milyonu aştı.

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Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G hizmeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 1 Nisan 2016 itibarıyla hizmete sunuldu. Bu hizmetin başlamasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış gerçekleşti. 2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, bu yılın haziran sonu itibarıyla 9,3 kat artışla 2 milyon 109 bin 343 terabayta yükseldi.

Söz konusu çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 79,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bu yılın ikinci üç aylık dönemine bakıldığında, mobil trafiğin bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin yüzde 8,7, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 9,1 arttığı görüldü.

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İşletmeci bazında incelendiğinde de bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiği yüzde 9,1, Vodafone'un trafiği yüzde 9 ve TT Mobil'in trafiği yüzde 7,9 artış olarak kayıtlara geçti.

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#Cap Telefonu#İnternet Kullanımı#Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu