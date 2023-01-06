Çepni deniz tabanına indi

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'yi, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde deniz tabanına yerleştirdi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi." denildi.
Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... 🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 6, 2023
Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi. ✅ 🌊#TPAO #TürkiyeninEnerjisi #Karadeniz pic.twitter.com/JlUAuHBlXt