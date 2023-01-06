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Çepni deniz tabanına indi

Güncelleme Tarihi:

#Çepni#Doğal Gaz#Karadeniz
Çepni deniz tabanına indi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:17

TPAO, gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'yi, deniz tabanına yerleştirdi

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'yi, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde deniz tabanına yerleştirdi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi." denildi.

 

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#Çepni#Doğal Gaz#Karadeniz

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