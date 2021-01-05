Cep telefonuna ortalama 3 bin 600 TL harcadık

Mobİl İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020’yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattıklarını belirterek, “Geçen yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL civarında olurken, cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020’de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı” dedi.

YÜZDE 5 BÜYÜME

Pandeminin ardından iletişimin öneminin daha iyi anlaşılmasıyla beraber talebin eskiye oranla artış gösterdiği bir dönem yaşadıklarını aktaran Turnacı, devamla şunları kaydetti: “2020’yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattık. Ancak eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik. Haliyle ölçebildiğimiz adetlerin üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediğimizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin ediyoruz. Bu da yine 12 milyon seviyelerinde gerçek ürün satışının olduğunu gösteriyor. 2021’de yüzde 5 civarı büyüme olacağını öngörüyoruz.”

İSTİHDAM ALARMI

Pazarın paydaşlarının kırılımlarının ise sektörel istihdam noktasında alarm verdiğini belirten Turnacı, şöyle devam etti: “Ürün satışında ölçek ekonomisini elinde tutan sermaye gruplarının tedarik zincirlerinin 2018 yılında 9.6 milyar TL olan cirosunun 2020’de 16 milyar TL’ye çıktı. Cirolarının yüzde 52’sini telekom ürünleri oluşturuyor. Online, süpermarket ve cadde AVM mağazalarının ise satışlarının yüzde 42’sini telekom ürünleri oluşturuyor. Binlerce KOBİ’mizin oluşturduğu bayilerimiz ise sektörel istihdamın yüzde 80’ini sağlarken satış kanallarındaki rekabet koşulları karşısında kan kaybediyor.”