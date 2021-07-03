Cep telefonuna 3 televizyona 9 taksit

Bakanlık taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, perakende işletmelerce, tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi. Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak. Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak

Taşıtta ise BDDK’nın duyurduğu gibi fatura değerine göre taksitlendirme süresi getirildi.

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