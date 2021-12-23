Cep telefonu taksit sayısı 2022 yılına günler kala güncellendi... Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: Yeniden aşı üretecekBakan Koca bu sözlerle duyurdu: Yeniden aşı üretecek#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştüO bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü!#Kate Middleton
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLEREkonomi Haberleri

Cep telefonu taksit sayısı 2022 yılına günler kala güncellendi... Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu?

#Cep Telefonu Taksit Sayısı#Cep Telefonu Taksit#Cep Telefonunda Taksit Miktarı
Cep telefonu taksit sayısı 2022 yılına günler kala güncellendi... Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu

Cep telefonu taksit sayısı 2022 yılı öncesi yeniden güncellendi. Yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi. İşte, cep telefonu taksit sayısı hakkında bazı detaylar

Haberin Devamı

Cep telefonu taksit sayısı yeniden güncellendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı. Buna göre, “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL’ye çıkarıldı. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cep Telefonu Taksit Sayısı#Cep Telefonu Taksit#Cep Telefonunda Taksit Miktarı

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA