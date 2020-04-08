‘Cengiz İnşaat’ın kuruş vergi borcu yok’

Koronavirüs ile mücadele için başlatılan kampanyaya 34 milyon liralık destekte bulunan Cengiz Holding’in geçmiş dönemde 422 milyon liralık vergi borcunun silindiği iddiasının yeniden gündeme gelmesi üzerine Cengiz Holding yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bazı basın organlarında ve dün TBMM kürsüsünde gündeme getirilen, grup şirketlerimizden Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin iddialara karşı kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur” denildi. İddialara konu olayın, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya’daki bir otelin satışından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, “O dönemde yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ‘5. maddesinin 1. fıkrasının e’ bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazları satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmi delillerle sabit olduğu üzere konunun özü budur. Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnşaat AŞ’nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır” denildi. Açıklamanın devamında ise şu görüşlere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan COVID19 salgını ile mücadelede “Biz Bize yeteriz TÜRKİYEM” kampanyasına Cengiz Şirketler Gurubu olarak verdiğimiz güçlü destek nedeniyle, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, bu konuyu gündeme getirenlerin amaçlarını kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Bizler Cengiz Şirketler Gurubu olarak tüm işletmelerimiz ile ülkemiz ekonomisinin hizmetinde tüm imkanlarımız ile de milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”