Cenevre iptal fuar dijital

İsviçre hükümetinin 1000 kişinin üzerinde katılımcı ile gerçekleşecek organizasyonlara izin vermeyeceğini açıklamasının ardından Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi. Çözüm ise dijitalde geldi. Birçok firma dünya ve Avrupa lansmanını dijital ortamdan yapacağını açıkladı. Böylece Cenevre Otomobil fuarı bu yıl için mecburen dijitale taşınmış oldu.

Fuarın kapılarının açılmasına yalnızca 4 gün kala gelen bu iptal kararı ile hem katılımcılar hem de ziyaretçiler hayal kırıklığına uğradı. Cenevre Motor Show Vakfı Başkanı Maurice Turrettini yaptığı açıklamada, “Fuarın iptali, Cenevre’deki varlıklarına büyük yatırımlar yapmış olan katılımcılar için büyük bir kayıp ancak bu durum bizim de elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bir zorunluluk oldu” dedi. Fuarın iptal edilmesi Cenevrelileri de yıktı. Çünkü iptal şehir ekonomisinde 200-250 milyon Euro kayba neden olacak.

KATILIMCI SAYISI DÜŞÜYOR

İptal kararı ile birlikte yılın en büyük otomobil şovunda gerçekleşmesi planlanan dünya ve Avrupa lansmanlarının akıbetinin ne olacağı bir merak konusu haline gelmişti. Başta Alman devleri olmak üzere otomobil üreticileri bu iptali anlayışla karşıladığını ve lansmanlarını dijitale taşıyacaklarını açıkladı.

Klasik fuarlar giderek cazibesini yitirmeye başlamışken ve elektrikli modelleriyle birçok marka CES başta olmak üzere teknoloji fuarlarına yönelirken Cenevre Fuarı içten yanmalı otomobillerin son kalesi olarak anılıyordu. Ancak Cenevre Fuarı önümüzdeki yıllarda sorgulanır hale gelebilir. Çünkü bu yılki iptalden bağımsız olarak zaten Peugeot, Citroen, Opel, Ford, Jaguar-Land Rover, Subaru, Nissan, General Motors, Mitsubishi, Lamborghini, Mini ve Volvo markaları katılmayacağını açıklamıştı. Cenevre Otomobil Fuarı’nın ziyaretçi sayısı da her geçen yıl düşüş gösteriyordu. 2018 yılında 662 bin olan ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 602 bine düşmüştü.

FUAR İNTERNETE TAŞINACAK

BMW, 3 Mart Salı günü Cenevre Otomobil Fuarı’nın basın gününde yapacağı Concept i4 dünya prömiyerini dijital basın toplantısına çevirmeye karar verdi; Tesla ile rekabet etmeyi öngördüğü tamamen elektrikli Gran Coupé modeli için dijital lansman planlıyor. BMW CEO’su Oliver Zipse’nin ev sahipliğinde düzenlenecek dünya lansmanı canlı olarak tüm dünyaya yayınlanacak.

VW Grubu da tıpkı BMW gibi yeniliklerini dijital ortamda tanıtacağını açıkladı. Lansmanda plug-in hibrit teknolojisine sahip Yeni Touareg R modeli ve 8’inci nesil Golf GTI tanıtılacak. Grubun bir diğer markası Audi de Cenevre’de lansmanı yapılacak olan A3 Sportback, e-tron S ve e-tron Sportback modellerinin ilk gösterimini internet üzerinden yapmak için harekete geçtiğini açıkladı. Mercedes de yenilenen E-Serisi’nin ve yeni plug-in hibrit modellerinin lansmanını dijital ortamda yapacağını açıkladı. Porsche de dijital ortamdaki fuar heyecanına katılan bir diğer Alman markası olacak. 911 model ailesinin tanıtımını eski Formula 1 sürücüsü Mark Webber’in sunuculuğunda canlı olarak gerçekleştirecek.

RENAULT BUGÜN SAHNEDE

Fransız otomobil devi Renault da benzer bir açıklama ile gündeme geldi. Yeni hibrit ve plug-in hibrit aktarma organı E-TECH’e sahip, Clio, Captur ve Megane Estate (station wagon) modellerinin ilk gösterimleri dijital ortamda 2 Mart Pazartesi gerçekleştiriliyor. 3 Mart tarihinde ise, Dacia’nın yepyeni yüzde100 elektrikli modelinin yanı sıra Alpine markasının yenilikleri üst düzey yöneticiler tarafından tanıtılacak. Bütün bu yenilikler, tüm sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

YENİ MODELLERİ GÖRECEKTİK

Hyundai, Cenevre’de yeni i20 ve yeni i30’la dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyordu. İzmit’teki fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği yeni i20’nin yenilenen tasarımı ile gözleri üzerine çeken Hyundai, iki motorla beraber üç şanzıman seçeneği sunuyor. Modelin en dikkat çeken motor seçeneği 1.0 litrelik T-GDi’nin 100 ve 120 beygirlik iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Koreli üretici, i20 modelinde ilk kez 48-volt yarı hibrit aktarma organına da yer veriyor. Yedi ileri DCT ve yeni geliştirilen 6 ileri manuel (iMT) şanzımanla kombine edilen 48-volt yarı hibrit, yakıt ekonomisi ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor. İzmitli i20 ile birlikte tanıtılması planlanan i30’da Cenevre’nin gözdelerinden olması bekleniyordu. Hatchback, fastback ve station wagon olarak 3 farklı karoserle piyasaya sunulacak olan yeni i30, N Line çizgileri ile daha agresif ve aerodinamik bir görünüm kazanmış.



Kia da fuarda lansman gerçekleştirecek bir diğer Koreli üreticiydi. Geçtiğimiz haftalarda fotoğraflarının yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine toplayan model Kia Sorento olmuştu. Köşeli hatları ile selefinden daha agresif ve iddialı bir görünüme kavuşan yeni Sorento, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez canlı olarak otomobil severlerin karşısına çıkacaktı.





HİBRİT TEKNOLOJİLER SHOW YAPACAKTI

Hibrit otomobil teknolojilerini agresif bir şekilde sahiplenen Toyota, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda B-SUV modeli ile ses getirmeye hazırlanıyordu. Japon üretici, hibrit model ailesini, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip kompakt bir araçla genişletmeyi hedeflediği B-SUV modelini Cenevre’de görücüye çıkartacaktı. Toyota aynı zamanda, yeni nesil Yaris ve yeni RAV4 Plug-in Hybrid modellerini de ilk kez Avrupa’daki bir fuarda ziyaretçilerle buluşturacaktı. Bununla birlikte Avrupa’da ilk kez sergilenecek tamamen yeni Mirai modeli de, özel bir alanda sergilenerek Toyota markasının hidrojenli geleceğe olan inancının altını çizecekti.



Skoda da, hibrit teknolojisine yeni bir soluk getirerek Cenevre’de dünya lansmanı yapmayı hedefleyen markalar arasındaydı. Çek üretici, 1.4 litrelik benzinli motor ile 85 kW’lik elektrikli motoru kombine ederek, 245 beygirlik güç ve 400 Nm tork ile donattığı yeni Octavia vRS iV modelinin dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecekti. Skoda, bu yeni hibrit motor ile kilometrede 30 gramlık bir karbondioksit emisyonu sunarak hem çevreci hem sportif bir otomobil ortaya çıkartmayı başarmış görünüyor.