Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti
Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası’nın kurucusu ve Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzon’un Of İlçesi Yemilşalan köyünde 1938 yılında 6 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Cemal Yeşilyurt, ilk ve orta öğretimini Of ilçesinde tamamladı.
1953 yılında Of-Samsun arası çalışan otobüsleri de olan Cemal Yeşilyurt, yaptığı yatırımlarla, istihdama ve ekonomiye sağladığı katma değerlerin yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk çerçevesinde verdiği destekle öne çıktı. Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt markasını Türkiye’nin saygın gruplarından biri haline getirdi.
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