Cemal Kalyoncu ortakları Abu Dabili İEH ile 5 yıllık hedeflerini açıkladı: 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız

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“YABANCILAR panel üretimi yapan Kalyon PV fabrikamıza ortak olmadılar. Diğer enerji yatırımlarımız ve hidroelektrik santraller bu anlaşmanın dışında yer alıyor. İşbirliği bize finans noktasında büyük avantaj sağlayacak. Gelsin ortak olsun, bunun nesi yanlış? Santrali alıp götürecek değiller ya! Ülkeye para giriyor, döviz giriyor. Birlikte yenilenebilir enerjide yurtiçi ve yurtdışında büyük işler yapacağız.”



Yukarıdaki sözler Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun. Kalyoncu bir grup gazeteciyle buluşmasında “Yerli ve milli fabrikayı Araplara sattılar” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bu sözlerle anlattı. Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine pek çok dev projede Kalyon Holding’in imzası var. Kalyon son olarak Abu Dabi merkezli International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine gitti. İşbirliği kapsamında gelecek paranın son 3-4 yılda Türkiye’ye yatırıma gelen en büyük tutar olduğunu söyleyen Kalyoncu’ya son dönemde gündeme getirilen İstanbul Havalimanı’nı yabancılara satılacağı iddialarını da sorduk. Kalyoncu, “Biz ortak aramıyoruz ama çok gelen var. Avrupa’dan, Hindistan’dan Malezya’dan Singapur’dan, Amerika’dan, her taraftan talep var… Şu anda illa satacağız da demiyoruz, satmayacağız da demiyoruz. Şartlara bağlı, iş adamı rakamları görür ona göre karar verir. Henüz kimseyle rakam konuşmadık. Hisse olarak yerel ortaklar olarak yüzde 50’nin altına düşmeyiz. Kesinlikle bu sektörden çıkmayı düşünmüyorum. Gece-gündüz oralarda çalıştık. Sabah altılarda eve geldiğim oldu. Orası benim evladım gibi” cevabını verdi.

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BİRLİKTE YATIRIM YAPACAĞIZ

UCUZ finansmana ulaşmanın kolay olmadığına dikkat çeken Kalyoncu, “Bize iyi bir partner lazımdı. Bu nedenle yenilenebilir enerji konusunda stratejik işbirliği için IHC ile görüştük, Konya Karapınar’ın yüzde 50’sini verdik. Yeni ortaklarımız sadece Konya Karapınar ve bundan sonra yapacağımız işlere ortak. Fabrikayla, HES’lerle alakası yok. Birlikte yeni yatırımlar yapacağız. Finans noktasında büyük avantaj sağladık. Daha rahat daha ucuz finansman imkanı bulacağız. 5 yılda, 2 milyar doların üstünde yatırım yapacağız” diye konuştu. Kalyoncu, yurtdışında ise Afrika ve Avrupa’ya yatırım yapmayı hedeflediklerini anlattı.

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İLK ETAPTA 250-300 MİLYON DOLAR

IHC ile yaptıkları işbirliği kapsamında ödenecek paranın yarısının eylül ayında, kalan kısmın da yılbaşından sonra geleceğini belirten Kalyoncu “Bunun haberi bile piyasaya olumlu etki yaptı. Son zamanda Türkiye’ye gelen yabancı yatırımların en büyüğü bu. İlk etapta 250-300 milyon dolar civarında gelecek. Bir de bankalara olan borcumuz var 810 milyon dolar civarında… Onun da yarısını ödeyecekler. Hatta belki tamamını bile refinansman yapabiliriz. Biz de zaten yatırımın finansmanının büyük bir bölümünü yurtdışından yaptık” diye konuştu.

İSTİHDAM VE ÜRETİMİ ARTACAK

DÜNYADA emtia fiyatlarının anormal arttığını kaydeden Kalyoncu, “Dünyada gerçekten stokçular var. Her türlü emtiada bunu net olarak görüyoruz” dedi. Panelde dünyadaki üretimin yüzde 90’ına yakınını Çin’in yaptığını söyleyen Kalyoncu, “Çin’den sonra bu alanda en büyük üretici biziz. Dört ürünü bir arada üreten tek fabrikayız. Karar aldık, Kalyon PV fabrikamızda panel üretimimizi 2.000 megavata çıkarıyoruz. Kendi Ar-Ge’mizle 1.300 megavat olan üretimi 2.300 megavata çıkarıyoruz. Çünkü hem Türkiye’nin buna ihtiyacı var hem de Avrupa ve Amerika’dan talep var. Bu yatırımla yurtdışı piyasaya yanıt vereceğiz. Kapasite artırımı için 150-200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Fabrikada 2.200 civarında olan istihdamımız kapasite artırımı ile 3 bine çıkacak” değerlendirmesini yaptı.

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HİDROJEN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

HİDROJENE yatırımın gündemlerinde olduğunu söyleyen Kalyoncu, Hintliler ve Abu Dabilierle birlikte üzerinde çalıştıklarını henüz proje aşamasında olduğunu belirterek, “Ben değişik işleri, ilkleri yapmayı severim. Örneğin Kıbrıs İçme Suyu projemizin dünyada bir benzeri daha yok. Amerika’dan bu proje ile ilgili teklif aldık, ilgilenmedik. LNG’yi doğalgaza dönüştüren gemimiz var Aliağa’da. Türkiye’ye ilk biz getirdik. Şu an bütün Avrupa peşimizde. Herkesin yaptığı işi değil de farklı bir iş yapalım istiyoru” diye konuştu.

DÜNYADA BENZERİ YOK

“İSTANBUL Havalimanı’nda bu yıl 60 milyon yolcuyu geçeceğiz inşallah” diyen Kalyoncu, 120 milyon yolcu kapasitesi hedeflerine ulaşmalarının ise konjonktüre bağlı olduğunu ifade etti. İstanbul Havalimanı’nın büyük ve taksi sürelerinin uzun olduğu iddialarına ise Kalyoncu şu yanıtı verdi: “Atatürk Havalimanı’ndaki en uzak köprü 1.8 kilometre idi. Bizde ise 2.300 metre. Bugün tekrar yapacak olsak, burayı yine aynı mimari ile yapardık. Pandemide 36 metre orta yüksekliği ile en rahat, en konforlu, havası en temiz havalimanı bizimkiydi. New York John F. Kennedy Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı ve Paris Orly Havalimanı’nda taksi süreleri ne kadar buna bakmak lazım. Bu büyüklükteki havalimanlarında taksi süreleri minimum yarım saat. Örneğin önceki gün havalimanına 1.400 uçak inmiş. Gidişte maksimum taksi süresi 41, minimum 6, ortalama ise 15 dakika olmuş. Gelişte ise bu süre maksimum 40, minimum 4, ortalama 14 dakika olarak gerçekleşmiş. Günde 240 bin yolcunun kullandığı diğer havalimanlarına bakın. Bu rakamlar dünyanın hiçbir yerinde yok.”





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CEMAL Kalyoncu, genel olarak ülke ekonomisini nasıl gördüğünü şu sözlerle değerlendirdi:



“Her yerde canlılık var. Nereye giderseniz gidin, yer yok. Restoranlarda, otellerde, uçaklarda yer bulunamıyor. Üreticiler mallarını rahat satıyor. Piyasalar çok canlı. Herkes yüksek kar açıklıyor. Enflasyonu düşürmek için Sayın Cumhurbaşkanımız uğraşıyor, ümidimiz o. Bizlerin de yardımcı olması lazım. Avrupa’da enerji maliyetleri çok yüksek, biz halimize şükredelim. Onlar çok daha kötü durumda. Maaşlı çalışanların parası kira ile doğalgaza yetmiyor. Bizde çok fazla enflasyon var, bunun nedeni de kur artışı. Türkiye’nin en büyük sorunu enerjiye ödenen para.”

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BİZİMKİ MEŞHUR ÜNİVERSİTELERDEN İYİ

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin yüzde 99 doluluğa ulaştığına da dikkat çeken Cemal Kalyoncu, “Hemen hemen bütün öğrenciler kayıtlarını yaptırdı. Ek yerleştirmede yüzde 100’ü geçeriz. Yatay geçiş talepleri inceleniyor. Doğu ve Güneydoğu’nun ilk vakıf üniversitesiyiz. Türkiye’deki en iyi kampüs bizim. Ben iddia ediyorum İstanbul’da meşhur 3 üniversite var. Kampüsümüz onlardan daha iyi. Kadromuz da… Mezun olan öğrencilerde en fazla iş bulma kapasitesi de bizde” diye konuştu.

BÜYÜK SERMAYEN OLSA GİRERİM

PİL ve elektrikli otomobil işine çok çalıştıklarını bir ara bu alana yatırımı düşündüğünü söyleyen Kalyoncu, “O işte teknoloji çok hızlı değişiyor. Yatırımı da çok büyük olduğu için risk almak istemedim. TOGG yatırımı olmasaydı, Hong Kong’lularla elektrikli otomobil işine girecektik. TOGG çıkınca vazgeçtik. Pil geleceğin işi, yapılması gereken yatırım. Büyük sermayem olsa o işe girerim. Çok büyük Ar-Ge yatırımı yapmak gerekir. Hatta Çin’de 1-1.5 ay kalıp bu işle uğraştım” dedi. Yeni iş kolu olarak organik ve kapalı alanda tarımla ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, 175 şarj istasyonlarının olduğu bilgisini verdi.

HERHANGİ BİR İLTİMAS SÖZ KONUSU DEĞİL

KENDİLERİNE yönelik ‘süper teşvik’ iddialarına da değinen Kalyoncu, “Kalyon Holding’in gerek Karapınar GES, gerekse diğer üstlendiği projelerde kullandığı teşvikler, diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olurken; ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın ve muafiyetin olmadığı açık ve net bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla sözleşme kurallarının aksine yapılmış herhangi bir uygulama ve iltimas, kati surette söz konusu değil. Halen bu alanda kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 37 farklı proje bazlı teşvik ve 156 farklı vergi istisnası alan kuruluş bulunuyor” diye konuştu.