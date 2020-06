Cem Yılmaz villası için vergi ödeyecek mi?

Cem Yılmaz, öteden beri vergi rekortmenleri listesine girmekte zorlanmıyor. Uzun yıllar gurur listesinde hep en üst sıralarda yer aldı. Tabi ki; sinemadan, gösterilerinden ve oynadığı reklamlardan elde ettiği gelirlerinden dolayı rekortmen listesine giriyordu.Yılmaz’ın; satış olmasa da, her durumda villasından dolayı ödemek zorunda olduğu vergisel yükümlülükleri de var... Villanın kayıtlı olduğu Sarıyer Belediyesi’ne emlak vergisini, rayiç-vergi değeri üzerinden (binde 2 oranında) düzenli olarak her yıl ödemek durumunda. Aylık 50 bin liralık kira gelirini tahsil ettiği sürece her yıl mart ayında gelir vergisi beyan etmek-ödemek durumunda. Villasını satarken tapuda kendi hissesine düşen oranda (yüzde 2) harç da ödemek zorunda. (Alıcı için de yüzde 2 oranında tapu harcı var.) Ancak; villayı sattıktan sonra elde edeceği kazanç üzerindense, bir vergi ödemesi gerekmiyor.

KAZANÇ İÇİN ÖDEMEYECEK

Zekeriyaköy’ deki villası için emlak vergisi ve kira gelirinin vergisinin ödenmesinde hiç tereddüt yokken gayrimenkul satış kazancı içinse vergi ödenmeyecek. Nedeni; gayrimenkulün 2012 yılında satın alınmış olması... Yani; alış tarihinin üzerinden beş tam yıl geçmiş olması... Konut, işyeri, arsa vb. gayrimenkullerini edinim tarihinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra satanlar, gelir vergisi ödemiyorlar. Kazancın büyüklüğünün de önemi yok, yüzbinlerce liralık kazanç da olsa, milyonlarca liralık kazanç da olsa bir şey değişmiyor, gelir vergisi ödenmiyor.

DAHA AZ OLABİLİR

Alım tarihinin üzerinden beş tam yıl geçmeden mülkünü satan kişilerin, elde ettikleri kazanç üzerinden beyanname vermeleri gerekiyor. 2020’de elde edilen kazançlar için, 2021 Mart ayında beyanname verilmesi gerekecek. Beyanname verecek mülk sahipleri; ‘vergi hesabında kazanç tutarını’, istisna ve enflasyon etkisini dikkate alarak azaltabiliyor ve dolayısıyla daha az vergi ödeme imkânı elde edebiliyorlar.2020’de elde edilen gayrimenkul satış kazançlarından 18 bin liralık istisna düşülebiliyor. Enflasyon etkisinin kazançtan düşülmesi içinse; alış ve satış üfe endeksleri arasında yüzde 10’dan fazla fark oluşması gerekiyor. (Satışın yapıldığı aydan bir önceki ay ve alışın yapıldığı aydan bir önceki ay endeksleri dikkate alınıyor.)

BEŞ YILIN HESABI



2016 ve sonrasında mülkünü alıp, 2020’de satıp kazanç elde edenler için tereddüt yok. 18 bin liralık istisnayı aşan kazanç üzerinden gelir vergisi beyannamesinin 2021 Mart ayında verilmesi gerekiyor. 2015 yılında mülkünü almış olanlar için, alım tarihi (gün, ay) ile 2020’deki satım tarihi (gün, ay) arasında 5 yıllık sürenin tam olarak dolup dolmadığının irdelenmesi gerekiyor.2014 ve daha önceki yıllarda mülk edinmiş kişilerin 2020’de gayrimenkullerini satıp kazanç elde ettiklerinde de tereddüt yok. 5 yıl dolduğu için ne kadar kazanç elde edilmiş olursa olsun, gelir vergisi ödenmeyecek.

MİRAS OLAN MÜLKTE NE OLACAK?



GEÇENLERDE bir sohbette; Yakub Kambir, babası Sıddık Kambir’den miras kalan gayrimenkulünü satarken “vergisi olacak mı” diye sordu... Yakup Bey’in gayrimenkulünün vergisel durumuna değineceğim ama öncelikle “Samsun- Amasya- Çorum üçgenindeki şampiyonlara” dair anlattıklarını sizlere özetlemek istiyorum. Bu vesileyle ay yıldızlı bayrağımızı geçen asırda defalarca göndere çektiren şampiyonları anmak istedim. “Babam da çocukluğunda (ilerde şampiyon olacak) arkadaşlarıyla güreşirmiş. Mahmut Atalay (1966 Dünya Şampiyonu, 1968 Olimpiyat Şampiyonu) Adil Candemir ( 1948 Olimpiyat ikincisi, 1949 Avrupa Şampiyonu) Hamit Kaplan (1956 Olimpiyat Şampiyonu) Çorum ve Amasya’da yetişmiş geçen asrın şampiyon güreşçilerinden... Sonra yine komşu şehir Samsun’dan Yaşar Doğu’nun (1948 Olimpiyat Şampiyonu, 1951 Dünya Şampiyonu) müsabakalarını anlatırdı. Sonraki kuşaklardan Amasyalı Mahmut Demir’i de (1993 Avrupa şampiyonu, 1994 Dünya Şampiyonu, 1996 Olimpiyat Şampiyonu) hatırlamak lazım. Bu şehirlerin toprakları, şampiyon yetiştirmeye elverişli. Üzerinde durulmalı...” Yakub Bey’e dönemin zor koşullarında kazanılmış şampiyonlukları hatırlattığı için teşekkür edip sorusuna dönelim... Vergi mevzuatına göre; miras yoluyla edinilen mülkler satıldığında gelir vergisi ödenmiyor. Miras yoluyla edinilen mülkler (beş yıldan daha kısa bir sürede) satılmış olsa da, elde edinilen kazançlar için gelir vergisi hesaplanmıyor.