Çelikten 200 kat sağlam ‘üretim’

2004 yılında malzeme biliminin dünyaya tanıttığı grafenin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri ile büyük yankı uyandırdığını anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

TEK ATOM KALINLIĞINDA

“2010 yılında mücitlerine Nobel Fizik ödülünü kazandıran bu malzeme, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Zira grafen, çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken, bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme. Bu özellikleriyle çok farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor. Tek atom kalınlığında, 2 boyutlu bir nano malzeme olarak nano teknolojinin en kritik bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor. Grafen sayesinde daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek. Korozyon, ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler geliştirilebilecek. Ancak grafenin üretimi kolay değil. Bu nedenle en çok Ar-Ge yatırımı yapılan ürünlerden bir tanesi... İşte Nanografi firmamız, bu olağanüstü malzemenin hem özgün bir yöntemle hem de standartlara uygun bir şekilde seri üretimini gerçekleştirdi.

10 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Bu tesisle, Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri oldu. Bu tesis dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacak. Firmamızın, üretim cihazları ve teknolojisi anlamında yurtdışına bağımlılığı bulunmuyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan, kendi kaynaklarımızla grafeni üretebiliyor olmamız, ülkemiz adına son derece gurur verici. Öyle ki, bu tesis ürettiği grafen destekli endüstriyel ürünleri, şimdiden 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Nanogafi firması, dünyada grafenle ilgili araştırmaların henüz başlangıç aşamasında olduğu 2011 yılında ODTÜ Teknokent’te kuruldu. Bu tesis 2018 yılında KOSGEB’in teknoyatırım programı kapsamında projelendirildi. Yaklaşık 4 buçuk milyon lira destek sağladığımız bu tesis, kamu-özel sektör dayanışmasının güzel bir örneği olarak 2020 yılı sonunda faaliyete başladı. Savunma sanayii, otomotiv ve havacılık projelerine katkı sağlamakla kalmıyor, talebe özel grafen destekli uygulamaların da önünü açıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızın grafen katkılı balistik plaka siparişi, Goodyear, Petlas gibi global lastik üreticilerinin işbirliği görüşmeleri bunlardan bazıları.”

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