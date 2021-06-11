Çelik üretiminin ‘en hızlı ikincisi’

Tosyalı Holding, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi oldu. 2020 yılının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada zor bir yıl olmasına rağmen yatırımlarına hiçbir zaman ara vermediklerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Eğer hazırlıklıysanız böylesi zor zamanlar aynı zamanda içerisinde fırsatları da barındırır.

Tedarik zincirlerinde küresel olarak sorunlar yaşandığı bu dönemde Tosyalı Holding olarak, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı olarak yaptığımız yatırımların çok faydasını gördük. Bu sayede hem ülkemizde hem de başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artan kaliteli çelik talebine hızla karşılık verdik. Bizi bu noktaya taşıyan yatırımlarımıza bu dönemde de hiç ara vermedik. Hem İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hem de Cezayir’de devam eden 4. faz yatırımlarımız tamamlandığında Tosyalı Holding olarak toplam üretimimizi çok daha yukarılara çıkaracağız” dedi.

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