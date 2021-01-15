Çelik sektöründe 2021 ihracat hedefi 15 milyar dolar

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Yeni dönemde ihracat rakamlarımızı daha da yukarı çekeceğiz ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendireceğiz. Bu sene özellikle Uzak Doğu’ya, Güney Amerika’ya ve Batı Afrika’ya odaklanacağız” dedi.

2020 yılını miktar bazında yüzde 2,8 azalışla 20,6 milyon ton ve değer bazında yüzde 8,2 azalışla 12,7 milyar dolar ihracatla tamamlayan çelik sektörü bu dönemde toplamda 197 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Aslan, 2020 yılında özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında daralmalar olduğunu ancak bu bölgelerdeki açıklarını Uzak Doğu ve Güney Amerika ile karşıladıklarını aktardı.

Yeni dönemdeki ihracat hedeflerini açıklayan Aslan, “2020 yılında toplamda 197 ülkeye, miktar bazında yüzde 2,8 azalışla 20,6 milyon ton ve değer bazında yüzde 8,2 azalışla 12,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke; İsrail, İtalya, Yemen, İspanya, Irak, Romanya, Mısır, ABD, Fas ve Hong Kong oldu. 2021 yılında miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon tona ulaşmayı, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar dolar seviyelerini hedefliyoruz. 2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Avrupa’daki kotalar, ABD'deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021’de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak Uzak Doğu, Güney Amerika ve Afrika’da ihracatımızı önceki seneye göre artıracağımızı öngörüyoruz. Özellikle Uzak Doğu, Güney Amerika ve Batı Afrika’ya odaklanacağız” dedi.

ÇİN'DEN DOĞAN BOŞLUĞU DOMİNE ETTİ

İhracatta Afrika pazarlarında daha önce bu kadar hızlı olmadıklarını, Çin’in bu pazarlardan çekilmesiyle hızlarının arttığını söyleyen Aslan, “Çin’in 3 seneden beri Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika’ya ihracat yapmamasıyla birlikte bu pazarları domine ettik. Türkiye’nin bu pazarlarda rakiplerine göre bilinirliği ve güvenirliği gittikçe yükseliyor. Bu pazarlarda da var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Amerika’nın uyguladığı ticaret politikası önlemleri ve Section 232 kapsamındaki yüzde 25 verginin Türk Çelik Sektörünü çok fazla etkilemediğini dile getiren Aslan şunları söyledi: “Oradaki pandemiden dolayı iç tüketimin düşmesiyle ithalatı da azalttılar, sadece Türkiye'den değil Avrupa’dan da alımlar azaldı. Ayrıca Trump’ın 3 sene önce koyduğu yüzde 25 vergiden dolayı iç piyasadaki kar marjlarını çok arttırdılar ve yeni yatırımlarını 2021’de devreye sokacaklar. Bu nedenle ABD 2021’de belki de ithalat yapmayacak”.

Birlik olarak 2020’de planladıkları çoğu faaliyeti pandemi dolayısıyla gerçekleştiremediklerini söyleyen Aslan, “Pandeminin etkisinin zayıflaması ve aşının dünya genelinde yayılması ile birlikte faaliyetlerimize tekrar hız vereceğiz. Öncelikle devam eden UR-GE projelerimiz kapsamında üyelerimizi ihraç pazarlarındaki alıcılar ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bu gibi B2B organizasyonlar haricinde fuar katılımları ile hem sektörümüzün hem de firmalarımızın tanınırlığını arttırmayı sürdüreceğiz. Öte yandan, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek adına sektörümüzdeki önde gelen konferansları izlemeyi ve bu konferanslara katılım göstermeyi planlıyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi üyelerimizi ziyaret ederek sorunlarını dinlemeyi ve onlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimler vermeyi sürdüreceğiz. Tüm bu pazar geliştirme çalışmaları dışında sektörümüzü savunmak adına ticaret politikası önlemlerine yönelik çalışmalarımıza devam edecek ve firmalarımızı haksız uygulamalardan korumaya çalışacağız” diye konuştu.