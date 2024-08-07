Çelik kubbe hangi katmanlardan oluşuyor? Türk hava sahası emin ellerde... Türkiye bunu üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri

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Artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle Türkiye havadan gelebilecek tehditlere karşı yerli hava savunma sistemini inşa ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin de önemli bir parçası olduğu hava savunma sistemi çeşitli katmanlardan oluşuyor. Savunma Sanayii İcra Komitesi dün yerli ve milli hava savunma sistemi katmalarının tamamının ismine Çelik Kubbe isminin verildiğini açıkladı. Buna göre Sungur, Korkut, Hisar-A, Hisar-O, Siper ve katmanı oluşturan tüm sistemlerin tamamı bu isimle anılacak.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Çelik Kubbe'nin önemi hakkında Hurriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ günümüzde savaşların artık havada başlayıp karada bittiğini söylüyor. Balistik füzelerde meydana gelen teknolojik gelişmelerin hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Başbuğ "Füzeler başka bir ülkeye saldırıda ilk etapta başvurulan unsurlar haline geldi. Bunun örneğini İran ve İsrail arasında yaşanan hadisede görebiliriz" dedi.



"Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler sonucu Türkiye'nin Çelik Kubbe hamlesinde ne kadar doğru bir adım attığını gösterdi" diyen Başbuğ, Rusya'dan alınan S-400 Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin yanında ülkemizin kendi yerli ve milli sistemlerini de ürettiğini söyledi.

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HANGİ KATMAN HANGİ TEHDİTLERİ HEDEFLİYOR?



Hava savunmasının gelişen teknoloji ile oluştuğunu söyleyen Başbuğ "Her yeni gelişen teknoloji ile hava savunma sistemine yeni bir katman eklendi" diye belirtti. Hava savunma sisteminin alçak, orta ve yüksek irtifa olarak ayrıldığını ifade eden Başbuğ, "Alçak irtifa ile helikopter, İHA veya alçak irtifa taruz sistemlerine karşı etkili. Orta irtifa yine o menzildeki füzeler, uçaklar, İHA'lar ve o irtifadan gelecek tehditlere karşı, yüksek irtifa sistemleri ise balistik füzeleri ve yüksek irtifadan gelecek tehditleri hedefliyor" diyor.

Bazı ülkelerin bütçelerine göre lokal hava savunma sistemi kurduğunu, sadece tehdit olarak gördüğü komşularıyla olan sınırına bu sistemleri kurduğunu söyleyen Başbuğ, "Bazı ülkeler ise tüm ülkeyi koruyacak şekilde hava katmanları oluşturuyor" diyor. Yerli ve mili hava savunma sisteminin önemini Başbuğ şöyle açıklıyor:

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NEDEN YERLİ VE MİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ?



ABD ve diğer ülkelerin hava savunma sistemi vermemesi nedeniyle acil ihtiyaçtan dolayı zamanında S-400 sistemini aldık. S-400'ler hareketli halde tehditlere karşı hazır. Ancak bu Rus yapımı bir sistem ve günün birinde Rusya ile de karşı karşıya gelebiliriz. Bu yüzden kendi yerli ve milli sistemlerimizi üretmeye yöneldik.

ÇELİK KUBBE TEK MERKEZDEN YÖNETİLECEK

Başbuğ sözlerini şöyle sürdürüyor:

Dünya üzerinde kendi hava savunma sistemini yapabilen 5 ülkeden biriyiz. En alçak seviyede Korkut, İhtar; alçak ve orta seviyede Hisar-A ve Hisar-O sistemleri; yüksek seviyede de Siper'i ürettik. Sistemler tek bir merkezden üretince birbirine entegre çalışabiliyor ve hava savunma daha etkin olabiliyor. O yüzden yerli üretim çok önemli. S-400'lere de bu sisteme entegre edilecektir.

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Hisar-A Hava Savunma Sistemi

İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'NDEN DAHA KAPSAMLI



Başbuğ, İsrail'in Demir Kubbe (Iron Dome) sisteminin sadece alçak hava savunmasında işe yaradığını ve tek bir katmanın ismi olduğunu dile getiriyor. Bu yüzden Demir Kubbe'nin etkisinin sınırlı olduğunu söyleyen Başbuğ "Türkiye'nin sahip olduğu Çelik Kubbe ise birçok irtifadan gelecek tehditlere karşı etkili tüm katmaların genel ismi." diyor.

İŞTE ÇELİK KUBBE'NİN KATMANLARI VE SİSTEMLERİ

Peki Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor? Alçak irtifa hava savunma için Roketsan'ın geliştirdiği omuzdan ya da araçtan atılan roket sistemi olan Sungur ve ASELSAN'ın geliştirdiği 35 milimetrelik uçaksavarlar Korkut ve Gürz gibi sistemler devreye girdi. ASELSAN ve Roketsan ortak üretimi olan yüzeyden havaya füze sistemi Hisar-A, 8 km'ye kadar olan roket, helikopter ve uçak gibi hava hedeflerini bertaraf edebilmekte.

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Araca yerleştirilmiş füze sistemi olan Hisar-A, kendi radar sistemi ile düşman unsurları tespit edebiliyor. Orta irtifa hava savunma sistemi olarak da yakın zamanda Hisar-O sistemi seri üretime girdi. Hisar-O ise 15 km irtifaya kadar olan hedefleri imha edebiliyor.

Korkut Hava Savunma Sistemi

LAZER İLE İHALAR VURULACAK

Çelik Kubbe'de İHA ve SİHA'lara karşı da sistemler bulunuyor. İHA'ların tespiti için ASELSAN'ın İhtar sistemi kullanılacak. 40 milimetrelik bomba atar sisteme sahip Şahin Fiziksel İHA Sistemi de düşman İHA'larını yok edecek. ASELSAN'ın geliştirdiği Gökberk ise sahip olduğu lazer silahı ile düşman insansız hava araçlarını bertaraf edecek.

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SİPER YAKINDA HİZMETE GİRİYOR

Yakın zamanda ise yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper hizmete girecek. Testleri devam eden Siper, 150 km menzile kadar radar ile tespit edilebilen hedefleri vurabilmekte. Siper'in seri üretime girince menzilinin artırılacağı açıklanmışı. Korkut, Hisar-A, Hisar-O ve Siper gibi sistemler hedefleri Türkiye'nin en uzun menzilli radarı Alp ile tespit edebilecek.

Tüm bu sistemler ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımında olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı radar ağı olan RADNET'e entegre olacak. Aselsanın Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi ile bir düşmanı tespit eden bir sistem diğer sistemleri anında haberdar edebilecek. Türkiye'nin sahip olduğu uydular da bu sistemlere yardımcı olacak.