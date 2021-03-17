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Ekonomi
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Çelik konstrüksiyon işleri yaptırılacaktır

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Çelik konstrüksiyon işleri yaptırılacaktır

Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce bina işleri yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre hayvan pazarının modernizasyonu, üzerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılması ve idari bina yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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