Çelik konstrüksiyon işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre hayvan pazarının modernizasyonu, üzerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılması ve idari bina yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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