Çelik ihracatı ilk yarıda pozitif ayrıştı

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ADMİB (Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği) ise bu dönemde ihracatında yüzde 28’lik artış kaydetti. İlk altı ayda 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren birlik üyeleri bu başarının arkasında sürdürülebilirliğe yapılan yatırımlar olduğu görüşünde.

Yılın ilk yarısını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Geldiğimiz nokta itibarıyla genel anlamda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Sektör olarak, küresel boyutta yaşanan zorlukların olduğu bu süreçte, firmalarımızı küresel rekabette ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak üretim ve yatırımlara da aralıksız devam ediyoruz. Amacımız bundan sonraki yıllara da en iyi şekilde hazırlanmak, en üst seviyede ihracat yapmaktır” dedi. Türkiye’nin demir dışı metaller ihracatının haziranda yüzde 13.9 gerilediğini vurgulayan Tosyalı, “Çelik ihracatı ise tüm yüzde 0.7 büyüdü. Yılın ilk yarısına bakıldığında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 6.7 azalırken çelik sektöründen yapılan ihracat yüzde 10.6 artış ile 8 milyar doları buldu” diye konuştu.