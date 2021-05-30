Çekte ‘kaşe’ oyunu

Çek veya senet ile ödeme Türkiye’de ticaret hayatında yaygın bir biçimde kullanılıyor. Her gün binlerce çek yaprağı kesilerek mal veya hizmet alınırken, İstanbul’da bulunan bir firmanın, “Alacaklı firmaya ödemeyi çekle yaptık” diyerek mahkemeye sunduğu evraklar, ilginç bir oyunu ortaya çıkardı. Yalvaç Grup’un patronu Şefik Yalvaç (44) ile Miras Mimarlık Mobilya’nın sahibi Akın M. (50) arasında ticari bir ilişki gelişti. Akın M., Yalvaç’ın inşaat projesinin mobilya işlerini üstlendi. Yapılan işler sonrası Miras Mimarlık 668 bin lira alacaklı kaldı. Yapılan görüşmeler sonrası anılan ödeme gerçekleşmeyince alacaklı şirket yargı yoluna gitti. Yalvaç Grup İnşaat şirketine karşı icra takibi başlatıldı. Borçlu şirket avukatları takibe itiraz etti. İtiraz üzerine, İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı.



ÇEKTEKİ İMZA SAHTE

Yargılama devam ederken, Yalvaç Grup adına dosyaya önemli bir evrak sunuldu. Anılan evrağa göre Yalvaç Grup, söz konusu borcunu bir çekle ödemiş görünüyordu. Yalvaç Grup’a ait çekin arkasında Miras Mimarlık’ın da kaşe ve cirosu bulunuyordu. Ancak şirket avukatları, söz konusu çekin kendilerine verilmediğini, kaşe ve imzanın da sahte olduğunu öne sürerek savcılığa başvurdu.

ARACI İTİRAF ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu sonrası savcılık, çekin sahibi Şefik Yalvaç ile birlikte, anılan çekte cirosu bulunan Yunus Yüce (41) ile çeki bankadan tahsil eden Buğra Yürük (50) hakkında soruşturma başlattı. Av. Kamuran Eraslan’ın imzasını taşıyan savcılık başvurusu sonrası ifadesi alınan Şefik Yalvaç, yılda 100 milyonluk çek kestiklerini belirterek “Yine de borcumuz varsa ödeme taraftarıyım” dedi. İstanbul Ataşehir’de kaporta işi yaptığını belirten Yürük ise, Yüce’nin çeki kendisine vererek bankadan tahsil etmesini istediğini söyledi. Yüce ise, komisyon karşılığı iş yaptığını kaydederek yaptıkları işlemleri itiraf etti.

15’ER YIL HAPİS TALEBİ

SAVCI Müslüm Erboğa, yürüttüğü soruşturma sonrası Yalvaç, Yüce ve Yürük hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan dava açtı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için önümüzdeki haziran ayı ortasına gün verdi. İddianamede, sanıkların 15’er yıl hapisle yargılanmaları talep edildi.

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