Çekmeköy-Sultanbeyli metrosuna ikinci TBM

İstanbul’un Anadolu yakasında yapımına 2017’de başlanıp daha sonra durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunda, ikinci tünel kazma makinesi (TBM) törenle hizmete girdi. İlk etabı 2023 yılında bitirilmesi hedeflenen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun Sancakktepe Belediyesi önündeki istasyonunda tören yapıldı. Tören sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Belediye karşımızda duruyor. Gönlüm başkanımızın da burada, yanımda olmasını isterdi” dedi.

10.9 KİLOMETRE, 8 İSTASYON

Geçen ay yurtdışına gerçekleştirilen 580 milyon dolarlık tahvil (Euroband) ihracıyla, metronun Sancaktepe Şehir Hastanesi-Sultanbeyli arasındaki kısmında da yapım çalışmaları hızlandırıldığına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, toplam 10.9 kilometre uzunluğunda, 8 istasyondan oluşan ve üç ilçeden geçecek olan raylı sistem tamamlandığında, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nde oturan vatandaşları, hızlı ve konforlu bir yolculukla şehrin merkeziyle buluşturacaklarını söyledi.

2017’DE DURMUŞTU

Törende konuşan Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, söz konusu hattın, 2017 yılında durdurulan projelerinden biri olup, göreve geldikten sonra başlattıkları ikinci projelerden biri olduğunu hatırlattı. Alpkökin, İmamoğlu’na proje hakkında şu bilgileri aktardı: “İkinci kısım çalışmalarına da çok yakında başlayacağız. Birinci kısmımız Çekmeköy’den Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne kadar olan 3.9 kilometrelik ve 3 istasyonluk kısım oluyor. Şu anda Sancaktepe’den ana hat tünellerimizi kazmaya devam ediyoruz. Taşıma kapasitemiz, saatte tek yönde 60 bin yolcu. Bu TBM’in birkaç ay içinde, Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne ulaşmasını bekliyoruz. İlk etapta günde 8 metre kazı yaptık. Bundan sonra daha da hızlanacak. Projemizin ilk etabını 2023 başında bitireceğiz. Diğer kalan kısmı da 2024’ün başında bitirmeyi hedefliyoruz.”

DÖĞÜCÜ’DEN SİTEMLİ MESAJ

Yapılan törene Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katılmadı. Döğücü, Twitter hesabından attığı mesajda “Ne güzel söylemiş atalarımız, ‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’. Bugün Sancaktepe’de “2. TBM Kazı Başlama Töreni yapılan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının iş bitirme süresi 1024 gün yani 34 ay olarak belirlenmişti. Ortada laf çok, iş yok!” dedi.