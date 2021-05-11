Çeke yasal düzenleme 18 yaş altına BES

TBMM’ye Ak Partili milletvekileri tarafından sunulan yasa teklifine göre 18 yaş altında yer alan vatandaşlar da Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil oluyor. Yasa teklifi çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynlere 18 yaşını tamamlamamış çocukları için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapabilme imkânı tanınacak.

İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” işlemi yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecek.

KREDİDEN DÜŞÜLEBİLECEK

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar Fondan karşılanacak.

2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alınanlar için geçerli olacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

FİİLEN ÇALIŞMA

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve SGK’ya prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespiti halinde bu destekten yararlanılamayacak. Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek. Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilecek.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ KURULUYOR

TEKLİFLE Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Finansal İstikrar Komitesi olarak yapılandırılıyor. Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi kurulduğu belirtildi.

BES’E AKTARIM YAPILABİLECEK

YETKİLİ organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurtiçi ya da yurtdışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarabilecek. BES’e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

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