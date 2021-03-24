Çek sorununa ‘paket’ çözümü

Edinilen bilgiye göre, bu kişilerin pandemi nedeniyle borçlarını, kazanarak ödemesinin olanağı kalmadığı, sürenin yeniden uzatılması ve bir hak daha verilmesi amacıyla Ankara’da son iki haftadan beri bir dizi görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Son olarak geçtiğimiz günlerde, AK Parti grubunda ekonomi uzmanı milletvekileri ve grup yöneticilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, pandemi nedeniyle hapis cezasının bir yıl daha ertelenmesinden, sahte çek kullananlara hapis cezasının kaldırılmasına kadar bir dizi görüş dile getirildi.

İLGİNÇ ÖNERİLER

Yapılan değerlendirmelerde, ‘ekonomik suça ekonomik cezayı savunanlar’ olduğu gibi, ‘Çeklerin güvenirliği ortadan kalkar, geçmişte de sahte çeklerde patlama olduğu için caydırıcı olması için hapis cezası konuldu’ tezi gündeme getirildi. Toplantıda, bankaların çeklere güvence vermesi, çeklerin kredi olarak tanımlanarak, ayrı bir prosedüre tabi tutulması, dolayısıyla sahte çek kontrolünün bu sayede kolaylaşması da önerildi. Ancak toplantıda tek bir görüş üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Bu konunun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ekonomik pakette ele alınması gerektiği ifade edildi.

ÇEK TABLOSU

Ankara’da yapılan temaslarda, küçük esnaf veya işletme sahiplerinin pandemi nedeniyle ertelenen çek borçlarını ödeyemediği dile getirilmişti. Bu görüşmelerde, son dört yılda ödenemeyen çek tutarının 61 milyar 744 milyon TL, ödenmeyen senet tutarının ise 61 milyar 422 milyon TL olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Görüşmelerde, çek borcuna 5 yıl hapis cezası verilmesine karşın, senet borcuna hapis cezası olmaması da gündeme getirilmişti.

‘HAPİS CEZASI KALDIRILSIN’

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de, karşılıksız çeke hapis cezası verilmesinin kaldırılmasını istedi. TBMM’de, karşılıksız çek mağdurları ile basın toplantısı düzenleyen Hamzaçebi, salgın ve ekonomik kriz yaşanırken, esnafın çeklerini ödeyememesinin sorumlusunun devlet olduğunu, TBMM’nin de bu sorunun çözümünde görevinin bulunduğunu dile getirdi. Geçen yıl yürürlüğe giren bir düzenlemeyle çeki karşılıksız çıkan esnafa, 26 Mart 2021’e kadar süre tanındığını anımsatan Hamzaçebi, bu sürenin cuma günü sona erdiğini belirterek, “Gelin karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıralım” dedi.

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