Çek gitti, geldi

Ödenmesinde zorluk çekilen çeklerin ötelenmesiyle ilgili iş dünyasından gelen talepler için yapılan düzenlemede, tüm çekler 1 ay süreyle ötelendi. İş dünyasından gelen yoğun itirazların ve sistemde yaşanan karmaşanın ardından ise gün içinde çıkarılan yeni bir genelgeyle sorun çözüldü.

TÜM ÇEKLERİ ETKİLEDİ

TBMM’de önceki gün kabul edilen yasaya, AK Partili vekiller tarafından verilen önergeyle, çek konusunda da geçici bir düzenleme eklendi. Buna göre, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecekti. Gece saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “İş dünyamızın talepleri kapsamında pandemi kısıtlamalarında hak kaybının önlenmesi amacıyla, çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulmasına ilişkin yasal düzenleme için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Meclisimize teşekkür ediyoruz” tweetini attı. Ancak sabah saatlerinde tüm çeklerin kapsama girdiğinin ortaya çıkmasının ardından Hisarcıklıoğlu yeni bir tweet atarak, durumun sıkıntıya yol açtığını belirtti. Hisarcıklıoğlu tweetinde, “Dün yapılan çek düzenlemesi ile ilgili karşılığı olan çeklerin de tahsil edilemediği şikayetleri geliyor. Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitliyor. Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞLEDEN SONRA ÇÖZÜLDÜ

İtirazların artmasının ardından, öğleden sonra Ticaret Bakanlığı bir duyuruyla karşılığı olan çeklerin tahsil edilebileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenebileceği, aksi takdirde de haziran ayına kadar ‘karşılıksızdır’ işleminin yapılmaması istendi.

30 NİSAN ÖNCESİNE DİKKAT

Çekte olduğu gibi senetlerin de 31 Mayıs’a kadar icra takibine konulamayacağına işaret eden Av. Selin Erkaymaz “Burada eksik bırakılmış bir husus var. İlamsız takiplere ilişkin, takibin duracağı konusunda ve yeni takip yapılmayacağı hususunda düzenleme yok. Yani faturaya dayalı icra takipleri yapılabilecek ve başlamış takip ve hacizler devam edebilecektir. Ayrıca bir diğer eksik durum ise 30 Nisan’dan önce vadesi gelmiş ve ödenmemiş, arkası yazılı çekler ve protesto edilmiş senetler de icra takibine konu edilebilecek ve haciz yapılabilecektir. Buna da dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.

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