Son Güncelleme:
ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Buca İlçe sınırları içinde yapılması planlanan “İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu Projesi” ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın Katılımı Toplantısı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre toplantı 15.04.2021 tarihinde saat 10:30’da Mevlana Mah. 1776 Sok. No: 2/2 Bornova/İzmir adresindeki Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara