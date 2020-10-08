Cazibe merkezlerinde yatırım şartı düştü

Az gelişmiş bölgelere yatırımı cazip hale getirerek üretim, istihdam ve ihracatı artırarak bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programında değişiklik yapıldı. Buna göre, desteklerden yararlanacak iller arasına Kilis eklenirken, iller arasındaki yatırım farklılıkları da kaldırıldı.

2 MİLYONA İNDİRİLDİ

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda dün yapılan değişiklikle Cazibe Merkezi sayısı Kilis’in eklenmesiyle 24’e çıkarıldı. Ayrıca Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak için 4 milyon; Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa için 5 milyon lira olan asgari yatırım tutarı Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan’da olduğu gibi 2 milyon liraya indirildi. Cazibe Merkezleri teşviklerinden yararlananlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamıyor. Ancak dün yapılan değişiklikle diğer kurum ve kuruluşların sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan cazibe merkezi yatırımcıları, bu sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması koşuluyla diğer destek unsurlarından da yararlanabilecekler.

31 ARALIK 2021’E KADAR

Kilis’in eklenmesiyle birlikte 24 ilde özel sektör tarafından organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinde yapılacak imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri Cazibe Merkezi teşviklerinden yararlanabilecek. Program çerçevesinde 31 Aralık 2021’e kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınacak.