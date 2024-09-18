Çayırhan için şartlar belli oldu

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Ciner Holding’in 20 yıllığına işletme hakkını aldığı ve 2020 yılında devlete iade ettiği santralın yeniden özelleştirilmesi için 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştı. Son teklif verme süresi 4 Aralık’ta dolacak olan ihalenin şartnamesi 200 bin TL, ihaleye girebilmek için ödenmesi gereken teminat tutarı ise 150 milyon TL olarak belirlendi.

KAPALI TEKLİFTEN AÇIK ARTIRMAYA

ÖİB’in dün yayımladığı ilanda Çayırhan Termik Santralı, Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazlar ile Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı bulunan maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının bir bütün halinde (Çayırhan Termik Santrali) özelleştirileceği duyuruldu. İhalenin ilk olarak kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle başlayacağı belirtildi. Ardından pazarlık görüşmeleri devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla ‘açık artırma’ yapılacağı vurgulandı.

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BİR YIL İÇİNDE BİTECEK

2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında santralın özelleştirilmesinde tüm işlemlerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması hükmü bulunuyor. 1987 yılında üretime başlayan ve 620 mw gücünde 4 ünitesi bulunan Çayırhan, linyit kömürüne dayalı elektrik üreten termik santrallar arasında yer alıyor.