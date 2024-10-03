Çayda boya, kebapta domuz eti

Haberin Devamı

Listeye göre, Antalya Kepez’de bir firmanın tas kebabında domuz eti bulundu. Bir baharat firmasının da acı kırmızı biber, sumak gibi birçok ürününde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi. İncelemeye alınan manda yoğurdunda ise manda sütüne rastlanmadı.

Söz konusu ürünler listesi “güvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Listenin sağlığı tehdit eden ürünler bölümünde alkollü ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol, peynirde natamisin (Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi), balda, bitter çikolatada ilaç etken maddesi, ginsengli ve kahve aromalı gazlı içecekte ilaç etken maddesi yer aldı.

Haberin Devamı

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan bazı ürünler ve markalar şu şekilde:

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-KAYSERİ FORUM ARBY’S: Pişmiş Dana Eti (Roast Beef)/Kanatlı Eti Tespiti

VAKIFBİRLİK: Naturel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı (600Ml)

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ: Gürsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri-450 Gr-Düşük Yağ Oranı-Tohum Yağları Karıştırılması

E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: VAKFIKEBİR BİRLİK GURME Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ: BAŞYAZICI Evlik Dana Sucuk - Sakatat (baş Eti) Tespiti