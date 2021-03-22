Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre işe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir.



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