Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre işe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir.
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