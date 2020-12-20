Çarşı’nın gözü ‘foreks’ davasında

SPK’nın suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı piyasanın önde gelen şirketlerine sahip olan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyesi Fayik Özbey (47), kardeşi Hüsrev Özbey (54), yeğenleri Hakan Özbey (40) ile çalışanları Mesut Çelik (41) hakkında dava açtı. Sermaye piyasasında izinsiz faaliyet yürütmekle suçlanan 4 kişinin 5 yıla kadar hapsi ile 10 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.



SPK RAPOR HAZIRLADI

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın açılmasına dayanak oluşturan SPK raporunda Ağabey Yatırım Holding, Özbey Altın, Venbey Yatırım, Venüz Döviz gibi Çarşı’nın önde gelen şirketlerinin usulsüz foreks işi yaptıkları iddia edildi.. SPK uzmanlarının hazırladığı raporda “Özbey Grubu şirketleri kaldıraçlı alım satım (Foreks) işlemi yaptıkları iddia edilirken Özbey Grubu Şirketleri’nin ortak hareket ettiği; grubun tüm şirketlerine yayılarak bu işlemler yapıldığı” öne sürüldü.

İKİ BİLİRKİŞİ RAPORU



SPK raporu yanı sıra dosyaya iki ayrı bilirkişi raporu da girdi. Geçen yıl sonunda mahkemeye sunulan Doç. Dr. Zeynep Temel Kangal, Dr. Cahit Ağaoğlu ve Mali Müşavir Taylan Şahin imzalı raporda, sanıkların, sermaye piyasasına aykırı işlem yapmadıklarını kaydedildi. Raporda, “Dava konusu edilen işlemlerde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bir aracılık faaliyetinin bulunmadığı, işlemlerin fiziki alım satıma yönelik olduğu ve foreks işlemi olmadığı, sanıkların üzerine atılı izinsiz kaldıraçlı alım satım aracılığı faaliyetinde bulunmak suretiyle sermaye piyasası kanuna muhalefet edildiği hususunda bir tespitin yapılmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi.

MAHKEME RAPOR İSTEDİ



Anılan raporun yanı sıra, katılan tarafların vekillerinin talebi ile mahkeme yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Geçen ay dosyaya giren Doç. Dr. Recep Ali Küçük, Doç. Dr. Ufuk Başoğlu ve Mali Müşavir Demir Onur Çelik imzalı 23 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda şöyle denildi: “Dava konusu edilen işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında izinsiz bir aracılık faaliyetinin olduğu, yapılan işlemlerin foreks işlemi kapsamında olduğu; sanıkların izinsiz kaldıraçlı alım satım aracılığı faaliyetinde bulunmak suretiyle sermaye piyasası kanununa muhalefet ettikleri sonucuna varılmaktadır.”



DURUŞMA MART AYINDA



Raporda yer alan tanık ifadelerine göre, sanıklar, müşterilerinden habersiz ikinci bir hesap açarak milyonlarca dolar zarara uğratıldı. Raporda, 16 milyon lira zarara uğratılan Yılmaz Döviz’in sahibi Aler Tuner’in yanı sıra, Fatih’te faaliyet yürüten V. Döviz, K. Döviz, D. Döviz, S. Döviz, B. Döviz, K. Döviz, T. Döviz gibi bir dizi firma ile A. B., İ. Ç., K. C., M. Ç. N. A. gibi isimlerin de zarara uğratıldığı yönünde tanık ifadelerine yer verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın bir sonraki duruşması ise önümüzdeki mart ayında yapılacak.

‘NİTELİKLİ YAĞMA’DAN BERAAT



Öte yandan, aralarında Fayik ve Hüsrev Özbey kardeşlerin de olduğu 10 sanıklı davada, mahkeme beraat kararı vermişti. “Nitelikli yağma”, “Tehdit” ve “İs yeri dokunulmazlığını ihlal etme” iddiası açılan davada İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıklar için beraat kararı verdi. Dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay’da sürüyor.