CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu: Bu işte zararı tüketici görür

Yasa taslağında zincir marketlerde elektronik ve hırdavat gibi ürünlerin satılamaması, pazar günleri bu marketlerin kapalı olması ya da belli saatler aralığında çalışması, küçük işletmelere yakın mesafelerde zincir marketlerin açılmaması gibi maddeler tartışılıyor. Henüz netleşmiş bir durum olmasa da zincir marketler yasa taslağında tartışılan maddelere karşı çıkıyor. Konuyla ilgili Kartallıoğlu, “Söz konusu yasa hem yatırımları hem perakende sektörünü hem de enflasyonu kötü etkiler. Bu yasa ile küçük esnafın korunması hedefleniyor da küçük esnaf öyle korunmaz.



Küçük esnafın günün şartlarına, teknolojiye uyum göstermesiyle korunur. Biz organize perakende olarak küçük esnafın camını, penceresini mi indiriyoruz, taş mı atıyoruz? Rekabeti artırıp tüketiciyi 50 yıl öncesinde kalmış bakkallara muhtaç bırakmaksa amaç, bu müşterinin aleyhinde olur. Aynı sokakta aynı zincirden 8 mağaza açılsın gibi bir yaklaşımımız da yok. Ancak bu yasa devreye girerse tüketici cezalandırılmış olur. Zararı tüketici görür. Bu enflasyonist baskıya da yol açar. Esnafı kurtaracağım diye organize perakendenin önünü keserseniz bu enflasyonu 2 puan artırır. Ayrıca zincir marketler binlerce kişiye istihdam sağlanıyor. Bu tip engellemeler olursa istihdam kaybı da oluşur” diye konuştu. Tüketicinin market olmayınca mahalle esnafına da gitmeyeceğine vurgu yapan Kartallıoğlu, “E-ticaret gerçeği var. Tüketici uygun fiyatlı ürüne ulaşmak istiyor. Hiç bir tüketici, ‘burada market yok, mahalle esnafından alıyım’ demez. Daha çok e-ticaret kayar. Bu yüzden küçük esnaf bu tip yasalarla değil, kendilerini geliştirmelerini sağlayarak korunabilir” dedi.

ESNAFLA BİRLİKTEYİZ

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın, 2021 yılı ilk yarı değerlendirmesi ve hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Kartallıoğlu, “Türkiye’de şirket olarak 700’ün üzerinde nokta ile 10 milyar TL’lik bir değer zincirini temsil ediyoruz. Son dönemde franchise başvurularının da çok arttı. Yıl sonunda bu kapsamda 60 yeni bayilik daha vererek 100 bayiye ulaşacağız. Biz de yatırımlara devam ediyoruz. Bu yıl 100 mağaza açmayı hedefliyoruz. Esnafla iç içe geçen bir perakende şirketi olarak büyümeyi hedefliyoruz. 11 binin üzerinde istihdama sahibiz. Taşeronlarımızla birlikte 15 bin kişilik bir aileyi temsil ediyoruz. Kadın istihdamını önemsiyoruz. Marketlerde kadın çalışan oranımız yüzde 36 seviyesinde. Bu oranı minimum yüzde 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. E ticarette görev yapan 700 personelimiz var. Ayda 300 bin sipariş dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı. Lezzet Arası restoran yatırımlarının da devam ettiğini aktaran Kartallıoğlu, 13 adet olan restoran sayısını 17’e çıkaracaklarını belirtti.

MARKET MARKALI ÜRÜN SAYISI 600’Ü AŞTI

SON dönemde private label, market markalı (öz marka) ürünlere de talebin önemli oranda arttığını ve toplam satışlar içindeki payının yüzde 5’lerden yüzde 14’lere çıktığını söyleyen Kutay Kartallıoğlu, yüzde 40’a kadar daha uygun olan öz marka ürünlere olan yatırımlarının devam ettiğini söyledi. 600’den fazla özel markalı ürün sunduklarının altını çizen Kartallıoğlu, gelecek dönem-lerde CarrefourSa bio mağazası ile organik ürün alanında da yeni bir girişime imza atmak istediklerini dile getirdi.

‘MÜSİLAJ ETKİSİ GÖRMEDİK’

KIRMIZI et konusuna da değinen Kutay Kartallıoğlu, ayda bin 200 ton et satar hale geldiklerini ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ile kırmızı ette fiyat dalgalanmalarının önüne geçtiklerini anlattı. Denizlerdeki müsilaj sorunu konusunda ise Kutay Kartallıoğlu, yaz aylarında av balıkçılığının çok fazla olmaması nedeniyle şimdilik negatif bir etki yaratmadığını kaydetti.

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