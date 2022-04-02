CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu 2022’de hedefimiz 300 yeni mağaza

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CarrefourSA’nın geçen iki yılı, pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilen politikalar sayesinde güçlenerek tamamladığını vurgulayan Kutay Kartallıoğlu, “E-ticarette 2020 yılına göre ciro bazında yüzde 130, sipariş adedi bazında yüzde 151 büyüme gerçekleştirdik. CarrefourSA olarak toplamda 9.4 milyar TL ciro elde ettik. Yılda 137 milyon müşteriye dokunuyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise müşteri sayımız geçen yıla oranla yüzde 17 yükseldi” diye konuştu.

CarrefourSA hedeflerinde öncelikli iki konunun müşteri deneyimi ve e-ticaret olduğuna vurgu yapan Kartallıoğlu, “Yapılan araştırmalar fiziki mağazacılığın ölmeyeceğini, aksine e-ticaretin de eklenmesiyle birlikte çoklu kanal sitemine geçileceğini öngörüyor. Biz de yakın vadede online satışlarımızı toplam satışlar içinde yüzde 30-40’lara çıkabileceğini düşünüyoruz. E-ticaret sistemimizden ayda yaklaşık 8 milyon müşteri geçiyor. Her ay 400-500 bin sipariş dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Private label’ ürünlere de büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Kartallıoğlu, “Biz ‘privat label’ ürünlere öz markalı ürünler diyoruz. Şu anda 600 öz markalı ürünümüz var. Satışımız yüzde 15 civarında; hedefimiz ise bunu yüzde 25-30’lara çıkarmak” dedi.

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TÜRK ÜRÜNLERİ YURTDIŞINA

CarrefourSA olarak ilk kez ihracat hedefi de belirlediklerinin altını çizen Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: “2022 yılında ciddi bir ihracat yapma hedefimiz var. Geçtiğimiz hafta İtalya’daydım. Fransa, İtalya, Moğalistan, Gürcistan, İsrail gibi ülkeler ile ihracat gerçekleştirebilmek için uğraşıyoruz. Polonya’ya TIR’larımız gitmeye başladı. Türk üreticisinin mallarını yurtdışı raflarda görmek istiyoruz. Carrefour şu anda Türkiye’deki tedarikçilerden yaklaşık 200 milyon Euro’luk mal alıyor.”

‘MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR’

SON dönemlerde özellikle zincir marketlerle ilgili ortaya atılan ‘stokçuluk’ iddialarını ve Rekabet Kurulu’nun 5 zincir markete yönelik ‘kartel gibi davranarak fiyatları arttırdıkları’ gerekçesiyle kesilen cezaları da Kutay Kartallıoğlu’na sorduk. Kartallıoğlu, Hürriyet’in sorularını şöyle cevapladı: “Rekabet Kurulu’na davamızı açtık. Her birimiz hakkımızı mahkemelerde savunacağız. Mahkeme sonucunda haklılığımızın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. O dönemde ortaya atılan WhatsApp yazışmaları bir grupta yapılan yazışmalar değil.

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Bizim şirket içinde farklı birimlerle whatsapp grubumuz yok ki farklı marketlerle olsun.” Ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarının ne anlam ifade ettiğini sorduğumuz Kartallıoğlu, “Aramızda anlaşıp, fiyat yükseltme gibi bir durum yok. Bir üreticinin fiyat arttırma talebi var. Bu talebe karşılık marketler, rakip marketlerin fiyat yükseltmeden kendilerinin de fiyat yükseltemeyeceğini söylüyor. Çünkü bir market yüksek fiyattan bir ürün alırsa, satış fiyatını arttırmak zorunda kalır. Bu sefer de rekabette geri kalır. O yazışmalarda da bu durum var. Ayrıca ceza kesilen 5 zincir market pazarın yüzde 25’ini oluşturuyor.

Türkiye 5 zincir marketten mi oluşuyor. Eğer biz aramızda anlaşıp fiyat yükseltiyorsak diğer marketler daha ucuz olacağı için bayram eder. Müşteri de onları tercih eder” ifadelerini kullandı. Kartallıoğlu, “Son dönemlerde özellikle ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş ve depolara yapılan baskınlarla ilgili olarak da, “Bir marketin deposunda ürün olması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü raftaki ürün bittikçe depodan ürün çıkartır ve raflar doldurulur. Pandeminin başlarında da bu net bir şekilde görüldü. Boş raflarla kimse karşılaşmadı. Bir mağazanın deposunda 2 palet mal olması stokçuluk değildir” diye konuştu.