CarrefourSA da cezaya itiraz edecek

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İlk CarrefourSA mağazasının 1993’te açıldığı bilgisine yer verilen yazılı açıklamada “Dünyada tedarik zincirlerindeki sorunların maliyet baskısını artırdığı ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu daha da yukarı çektiği bir dönemde ülkemizde de enflasyon olumsuz seyrini sürdürürken, CarrefourSA olarak fiyat artış taleplerini tüketiciye yansıtmama konusunda tüm gücümüzle azami mücadeleyi vermekteyiz” denildi.

11 BİN ÇALIŞANI VAR

Şirket bünyesinde 11 bin kişinin çalıştığı ve günde 500 bin kişiye hizmet verildiği belirtilen şirket açıklamasının devamında “Tüm dünyanın önemli bir mücadele verdiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile rafların boşaldığı pandemi sürecinde halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, ürünlere en uygun ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi için canla başla çalıştık, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hal böyleyken; Rekabet Kurumunca şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğimizi ve yasal haklarımız doğrultusunda kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.



CarrefourSA gibi, Migros, Şok ve BİM de kararı idare mahkemesine taşıyacaklarını duyurmuştu. Toplamda 2.7 milyar lirayı bulan cezanın 143 milyon liralık kısmı CarrefourSA’ya kesilmişti.