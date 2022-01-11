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Cari işlemler verisi belli oldu

#Cari Açık#Dolar#Ticaret
Cari işlemler verisi belli oldu

Kasım ayında cari işlemler dengesi 2.68 milyar dolar seviyesinde açık verdi.

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Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre 866 milyon ABD doları azalarak 2 milyar 681 milyon ABD doları oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14.256 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon ABD doları artarak 1.916 milyon ABD dolarına yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon ABD doları azalarak 3.475 milyon ABD doları olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Kasım ayında 1.139 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.406 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon ABD doları artarak 1.549 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

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Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon ABD doları artarak 986 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

 

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.446 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 938 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.446 milyon ABD doları ve 452 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.212 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 250 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 885 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

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Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 301 milyon ABD doları ve 129 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 273 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 2.831 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."

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