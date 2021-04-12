Cari işlemler verisi açıklandı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.



Açıklamada şöyle denildi:



"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 2.442 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 466 milyon ABD doları fazla vermiştir.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon ABD doları tutarında azalarak 393 milyon ABD doları olmuştur.

Bir önceki yılın Şubat ayında 131 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.



FİNANS HESABI



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 273 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 439 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.375 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 31 milyon ABD doları net azalış ve Türk Lirası cinsinden 101 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 70 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 534 milyon ABD doları ve 141 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.



Resmi rezervlerde bu ayda 925 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."

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