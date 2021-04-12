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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Cari işlemler verisi açıklandı

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Cari işlemler verisi açıklandı

Cari işlemler açığı Şubat ayında 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Bunun  sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar  olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu  gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki  yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon  dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon  dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir  dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1  milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 2.442 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 466  milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon ABD doları  tutarında azalarak 393 milyon ABD doları olmuştur.
Bir önceki yılın Şubat ayında 131 milyon ABD doları net çıkış  kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 132 milyon ABD doları  net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon ABD  doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 273 milyon ABD doları tutarında net giriş  kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı  yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon ABD doları net  satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon ABD  doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak  bankalar 439  milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı  muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.375 milyon ABD doları  net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para  cinsinden 31 milyon ABD doları net azalış ve Türk Lirası cinsinden 101  milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 70 milyon ABD doları  net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak  bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 534 milyon ABD doları ve 141 milyon ABD doları net  geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon ABD doları net kullanım  gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 925 milyon ABD doları net artış  gözlenmiştir."

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