Cari denge haziranda 407 milyon dolar fazla verdi

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Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 4 milyar 139 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 55 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 2 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimiyle yıl sonunda cari işlemler açığının OVP’deki hedefinin altında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir” dedi.