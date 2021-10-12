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Cari denge 528 milyon dolar fazla verdi

#Cari Denge#Merkez Bankası#Cari İşlemler Açığı
Cari denge 528 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolara geriledi.

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Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artarak 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 537 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 433 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de ağustosta 3 milyar 397 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 220 milyon dolar artarak 850 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, 83 milyon dolar azalarak 59 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 683 milyon dolardan 923 milyon dolara revize edildi.

1.3 MİLYAR $ NET GİRİŞ

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Ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 339 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurtdışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 523 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili diğer sektörler 750 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 318 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 702 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili ağustosta bankalar 838 milyon dolar ve genel hükümet 57 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon dolar net geri kullanım gerçekleştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon’daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye’ye tahsis edilen 4 milyar 465 milyon SDR karşılığı 6 milyar 338 milyon dolar Finans Hesabı altında kaydedildi. Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 13 milyar 247 milyon dolar net artış gözlendi.

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#Cari Denge#Merkez Bankası#Cari İşlemler Açığı