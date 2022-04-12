Cari açık şubatta 5.1 milyar dolar

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Merkez Bankası Şubat ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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MEVDUATLARDA ARTIŞ

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 551 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 180 milyon dolar tutarında net artış kaydetti. Yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 476 milyon dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 218 milyon dolar net azalış gözlendi.