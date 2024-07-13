Cari açık beklentilerin üstünde düştü

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EKONOMİ yönetiminin uygulanan programın hedefleri arasına koyduğu cari açıkta iyileşme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayı verilerinde sinyallerini verdi. TCMB’nin verilerine göre Türkiye’nin cari dengesi mayıs ayında 1.24 milyar dolarla beklentilerin altında açık verdi. Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 25.2 milyar dolar oldu. Bu rakam nisan ayındaki 31.7 milyar doların oldukça gerisinde yer alarak dikkat çekti.

TCMB verilerine göre Mayıs 2024’teki cari denge sonuçları geçen ay ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sert bir düşüşü işaret ediyor. Geçen ay cari açık 5.29 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Mayıs 2023’te cari açık 7.8 milyar dolar olmuştu.

ÇEKİRDEK DENGE FAZLA VERDİ

Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Mayıs 2024’te 3.3 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.2 milyar, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4.7 milyar dolar oldu. Net gelirler ise 3.9 milyar dolar olarak kaydedildi.

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‘CARİ AÇIK ÖNEMLİ BİR SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istikrar, güven ve dayanıklılığın arttığını belirterek, “Cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor” yorumunu yaptı. Şimşek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümünün devam ettiğini vurguladı. Şimşek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19.1 milyar dolara ulaştı. Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 iken bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123’e yükseldi. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2.5’in altına gerilemesini bekliyoruz. Sürdürülebilir

cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz.”

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‘AÇIK YÜZDE 2.5’İN ALTINA İNECEK’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz da cari işlemler açığının azalmaya, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “2024 yılı ocak-mayıs döneminde cari açıktaki iyileşme, geçen senenin aynı dönemine göre 19.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten ve hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 20.8 milyar dolar azalmıştır. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini ve rezervlerimizi artırmayı hedefliyoruz.”