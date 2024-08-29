‘Cari açığın azaltılmasında önemli mesafeler katettik’

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“TÜİK verilerine göre ihracatımız 2024 Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 22.5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olarak kaydedildi” diyen Cevdet Yılmaz, “Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyeti düşüyor. Tesis ettiğimiz ekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve istihdam dostu politikalarımız doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmek için emin adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

‘ÖNEMLİ KATKI VERİYOR’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise temmuz ayı verilerinin yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katedildiğini gösterdiğine işaret etti. Ana hedefleri olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, “Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik. Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38.7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor” ifadelerini kullandı.

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İHRACATTA YÜZDE 13.8 ARTIŞ

TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı verilerine göre, ihracat temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7.8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında yüzde 61.2 iken, 2024 Temmuz ayında yüzde 75.5’e yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 13 artarak 20 milyar 524 milyon dolara yükseldi. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4.2 azalarak 23 milyar 506 milyon dolara indi.